Міліція відмовляється рахувати прихильників і противників Тимошенко

На Хрещатику, біля Печерського суду м. Києва, проходять мітинги прихильників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та її опонентів, які представляють «Загальновійськову спілку» колишнього депутата Партії регіонів Олега КАЛАШНИКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці відмовляються оцінити приблизну кількість учасників акції по обидва боки.

Акції прихильників Ю.ТИМОШЕНКО та її противників розділені між собою залізною огорожею, а в цьому коридорі перебувають правоохоронці.

Проте кількість учасників акції прихильників екс-прем’єра значно перевищує кількість учасників мітингу проти Ю.ТИМОШЕНКО.

У той час, як на мітингу прихильників партії «Батьківщина» відбуваються виступи на її підтримку, по інший бік вмикаються гучні сирени, аби заглушити своїх опонентів.

На мітингу представників «Загальновійськової спілки» вмикаються записи її керівника О.КАЛАШНИКОВА, а потім нечисленні учасники акції скандують «Юлю – на нари!». У цей же час прихильники Ю.ТИМОШЕНКО вигукують: «Владу геть!».