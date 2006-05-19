У світі мода на товстих манекенниць

Найгучніші оплески на подіумах нині зривають моделі plus-size

Пишні жіночі форми знову в моді. Стандарт “плюс-сайз” – 120-90-120 – родзинка світових подіумів, пише видання “Комсомольская правда”.Нині гонорари огрядних манекенниць ростуть разом з їхньою вагою.

Торік товстенькими на подіумі похвалився відомий кутюр`є Джон Гальяно, цього сезону під час показу своєї весняно-літньої колекції під ручку з моделлю плюс-сайз прогулявся Жан-Поль Готьє. Та й знаменитості вже не соромляться своїх розмірів, підкреслюючи пишні форми відкритими декольте. Чоловіки у захваті.

ICTV