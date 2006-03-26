У Кіровограді нема чим голосувати

У Кіровограді на виборчих дільницях не вистачає 6 тис. бюлетенів для голосування за кандидатів в мери міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації Петро ЧУБЧЕНКО.

За його словами, така ситуація склалась через недбалість членів територіальної виборчої комісії №95 (Кіровоград), які вчасно не повідомили про брак бюлетенів.

За інформацією, отриманою від члена ТВК №95, закриті виборчі дільниці Ленінського району Кіровограда взагалі не отримали бюлетенів для голосування за кандидата на посаду міського голови.

П.ЧУБЧЕНКО також зауважив, що дільничні виборчі комісії Кіровограда забезпечені транспортом лише на 50%. За даними ТВК №95, в Кіровограді офіційно зареєстровано 204 тис. 251 виборець.