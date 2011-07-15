Власенко про Фірташа, керівну еліту та американський суд

Відповідачами в американському суді разом із Фірташем може стати керівна еліта України. Про це в інтерв’ю газеті «Експрес» заявив захисник Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Так він, зокрема, прокоментував перспективи розгляду судового позову Юлії Тимошенко до Дмитра Фірташа та підконтрольної йому компанії «РосУкрЕнерго», який нещодавно був прийнятий до розгляду в суді Нью-Йорка, США.

Власенко нагадав, що в своєму позові Юлія Тимошенко вимагає відшкодування 10 млрд. доларів збитків, заподіяних державі Україна та всім її громадянам корупційними діями Фірташа та його оточення, якому чинна влада, на переконання Тимошенко, незаконно передала 12 млрд. куб. м. державного газу.

При цьому Власенко зазначив, що пан Фірташ має економічні зв’язки із США, тому його справа підпадає під юрисдикцію цієї країни.

Відповідаючи на запитання журналістів «Експресу» про те, чи може в результаті стати відповідачем по цій справі хтось із нинішньої влади, захисник Юлії Тимошенко сказав:

«Звичайно, я цього не виключаю. Принаймні українські ЗМІ достатньо аргументовано говорять про те, що бізнес-партнерами Фірташа є представники нинішньої влади, зокрема, згадують імена керівника Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна, міністра палива та енергетики Юрія Бойка, голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського й інших людей, які входять до керівної еліти країни», - цитує інтерв`ю сайт БЮТ-Батьківщини.

Також, додав Власенко, рішення американського суду поширюється на всі країни, де є власність відповідача.

«І навіть якщо будуть проблеми із виконанням рішення суду в Україні, його виконають інші держави в будь-якій країні світу. Зокрема, в Швейцарії, де розміщена штаб-квартира «РосУкрЕнерго», та в Австрії, де є активи, що належать Фірташу», - зауважив він.