США занепокоєні мотивацією процесів над Тимошенко і Луценком

Посол США в Україні Джон ТЕФФТ висловив занепокоєння США з приводу того, що характер судових процесів над екс-прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і колишнім керівником МВС Юрієм ЛУЦЕНКОМ виглядає політично мотивованим.

Про це повідомив заступник помічника держсекретаря США, один з керівників Бюро Державного департаменту США з питань демократії, прав людини і праці, що відповідає, зокрема, за регіон Європи, Центральної і Східної Азії Томас МЕЛІЯ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (№26, 15-22 липня).

«Так, ми дуже уважно стежимо за цими судовими процесами. Більше того, на деяких судових засіданнях присутні спостерігачі від американського посольства. Посол Джон ТЕФФТ висловив наше занепокоєння з приводу того, що характер деяких з цих процесів виглядає політично мотивованим», – сказав Т.МЕЛІЯ.

За його словами, згадування Європи в цьому контексті дуже важливе. «Бо майбутнє України сьогодні в Європі. І те, що занепокоєння висловлюється з Брюсселя, – дзвінок для України: якщо продовжуватиметься нинішній курс, то це може серйозно нашкодити репутації вашої країни і її європейській перспективі», – додав Т.МЕЛІЯ.