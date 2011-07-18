Судове засідання у справі Пукача перенесли

Печерський районний суд Києва переніс розгляд кримінальної справи проти колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА на 28 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам представник у суді Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«Суд перенесено через відсутність представника Лесі ГОНГАДЗЕ Андрія ФЕДУРА, і немає підтвердження, що він був повідомлений належним чином, а також не готовий ще допуск до державної таємниці ПОДОЛЬСЬКОГО», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Засідання суду розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством установлено, що обвинувачений, на виконання наказів та вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.