До мегаблоку демсил входять 7 партій, а з понеділка приєднається Правиця

Мегаблок демократичних сил, до якого сьогодні входить 7 партій, розширюватися більше не буде. На цьому наголосив на прес-конференції у Полтаві лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомляє сайт «Razom».

«Наша Україна» була ініціатором створення широкого блоку, ми й зараз робимо все для того, щоб націонал-демократичні сили були разом», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО, нагадавши, що 28 червня була підписана угода між “Нашою Україною” та “Самообороною” про об’єднання і спільний похід на вибори.

За його словами, «Правиця» також приєднається до мегаблоку. «З понеділка «Правиця» вирішить усі складні для неї питання і ми повідомимо про утворення широкого блоку», - повідомив лідер «Нашої України».

В.КИРИЛЕНКО також заявив, що “Самооборона” готова до створення єдиної партії. «Я переконаний, що «Правиця» також на це погодиться, бо вона ніколи не заперечувала створення єдиної націонал-демократичної партії. Мова лише - про темпи та механізми створення. Якщо є питання щодо способу утворення такої партії, це можна прописати у окремому документі», - зауважив він.

«Ми маємо йти разом, аби не розпорошувати сили», - додав В.КИРИЛЕНКО.