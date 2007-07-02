Віце-президент Європарламенту: після виборів Україні потрібна широка коаліція

Українські партії за результатами позачергових виборів до парламенту створять «широку коаліцію». Таке сподівання в інтерв`ю « Німецькій хвилі » висловив віце-президент Європейського парламенту Марек Сівець під час конференції «Ялтинська європейська стратегія».

Для успішного здійснення курсу на європейську інтеграцію Україна нагально потребує політичної стабільності, наголошує Марек Сівець. На його переконання, нові вибори, незалежно від результату, не принесуть спокою: «Я не очікую в Україні великих змін. Залишаться ті самі армії з тими самими командирами на тому самому полі битви. Буде хіба що перемир`я для інвентаризації ресурсів обох сторін, а потім буде продовження війни. Тому я виступаю за створення після виборів «широкої коаліції». В нинішній ситуації Україні портібна національна консолідація», - заявив віце-президент Європарламенту. Підтримка європейської інтеграції може стати одним із об`єднуючих факторів для українських політиків, відзначили учасники ялтинської конференції. Представники усіх парламентських партій, виступаючи у Лівадійському палаці, підтвердили прагнення України стати членом ЄС. У конференції не брали участі лише комуністи.