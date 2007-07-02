Віце-президент Європарламенту: після виборів Україні потрібна широка коаліція
Сівець не очікує великих змін
|Марек СІВЕЦЬ
Для успішного здійснення курсу на європейську інтеграцію Україна нагально потребує політичної стабільності, наголошує Марек Сівець. На його переконання, нові вибори, незалежно від результату, не принесуть спокою: «Я не очікую в Україні великих змін. Залишаться ті самі армії з тими самими командирами на тому самому полі битви. Буде хіба що перемир`я для інвентаризації ресурсів обох сторін, а потім буде продовження війни. Тому я виступаю за створення після виборів «широкої коаліції». В нинішній ситуації Україні портібна національна консолідація», - заявив віце-президент Європарламенту. Підтримка європейської інтеграції може стати одним із об`єднуючих факторів для українських політиків, відзначили учасники ялтинської конференції. Представники усіх парламентських партій, виступаючи у Лівадійському палаці, підтвердили прагнення України стати членом ЄС. У конференції не брали участі лише комуністи.