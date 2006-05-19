Щербань молить суд лишити його в Америці

Колишній голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир ЩЕРБАНЬ просить американський суд не депортувати його, повідомляє Радіо “Свобода”.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЯ було затримано в США 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму.

В Україні його звинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

20 жовтня 2005 р. американський суд відмовився випускати під заставу В.ЩЕРБАНЯ до винесення остаточного рішення щодо його депортації.

На початку року Україна звернулася до Сполучених Штатів з проханням депортувати В.ЩЕРБАНЯ на Батьківщину.

21 січня 2006 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що В.ЩЕРБАНЯ рішенням американського суду звільнено під заставу в 2 мільйони доларів США.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.