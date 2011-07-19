Кужель: Ахметов купив проект Яценюка «Фронт Змін»

Заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра КУЖЕЛЬ заявляє, що народний депутат і мільярдер Рінат АХМЕТОВ купив проект Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін».

Про це вона повідомила на прес-конференції, передає інформагентство «Мост-Днепр».

«Рінатов АХМЕТОВ купив проект Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін». Якось він сказав мені, що бізнесмен, коли бачить проект, який принесе хоча б 5% прибутку, купує його. Я вважаю, що він цілком правильно зробив», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Вона також додала, що у вересні віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО запропонує доповнення до Податкового кодексу.