Кужель: Ахметов купив проект Яценюка «Фронт Змін»
18:02, 19 липня 2011Політика
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" Правильно зробив"
Заступник голови партії «Сильна Україна» Олександра КУЖЕЛЬ заявляє, що народний депутат і мільярдер Рінат АХМЕТОВ купив проект Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін».
Про це вона повідомила на прес-конференції, передає інформагентство «Мост-Днепр».
«Рінатов АХМЕТОВ купив проект Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт Змін». Якось він сказав мені, що бізнесмен, коли бачить проект, який принесе хоча б 5% прибутку, купує його. Я вважаю, що він цілком правильно зробив», - сказала О.КУЖЕЛЬ.
Вона також додала, що у вересні віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО запропонує доповнення до Податкового кодексу.
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