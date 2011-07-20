Financial Times: Янукович обзавівся власною справою ЮКОСа

Президентові України "справедливо дорікають" у створенні "полегшеної версії путінізму", і ось аналогія одержала нове обгрунтування: Віктор Янукович обзавівся "власною справою ЮКОСа", пише Financial Timesпро справу Юлії Тимошенко.

Екс-прем`єр, на відміну від Михайла Ходорковського, не є олігархом, але і в її випадку є підстави підозрювати "вибіркове правосуддя і політично вмотивовану спробу нейтралізувати опонента", йдеться у редакційній статті. "В Україні, як і в Росії, мало хто з зайнятих в бізнесі і політиці, має бездоганну репутацію".

"Надзвичайно спірним" видається виданню звинувачення в перевищенні повноважень при укладенні газової угоди з Росією, за яким Тимошенко притягнули до суду і можуть дати до 10 років в`язниці. Financial Times пропонує задуматися, чи допустиме кримінальне переслідування за "політичні кроки, особливо здійснені в період кризи".

"Говорять, що через критику із Заходу оточення Януковича шукає спосіб вийти з ситуації і при цьому зберегти лице - скажімо, за допомогою умовного терміну, при якому Тимошенко не сяде у в`язницю, але і не зможе брати участь в наступних виборах. Цинічні маневри такого роду повинні бути засуджені міжнародним співтовариством".

В ЄС є важелі для впливу на Януковича - це переговори про присвоєння Україні статусу кандидата в члени ЄС і щодо угоди про вільну торгівлю. При цьому не треба боятися "знов підштовхнути Київ в обійми Росії". "Якщо наступ на Тимошенко буде продовжено", Брюссель повинен тимчасово припинити переговори, пише видання.

InoPressa