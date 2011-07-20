Росія видала Ландіка-молодшого

Сьогодні краснодарський суд ухвалив рішення про екстрадицію до України депутата Луганської міськради Романа Ландіка. Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на інформоване джерело в МВС.

«Суд ухвалив видати Ландіка Україні. Хоча його адвокати намагалися оскаржити законність самого затримання депутата на території Росії. Окрім цього, адвокати внесли клопотання про зміну запобіжного заходу. Але суд не врахував їх аргументи, і поки Роман Ландік залишається під вартою», - сказав співрозмовник.

Ландіка-молодшого оголосили в розшук 9 липня після того, як він побив в ресторані «Баккара» 20-річну Марію Коршунову. Вчора в Луганську її адвокат брав участь у слідчих діях: «Яких - я не можу сказати, зрозумійте, це все в інтересах самого слідства і моєї підзахисної», - пояснив він.

Сторона Ландіка вже пропонувала залагодити конфлікт. «Таке бажання було нам передано, але як саме вони мають намір зробити це, ніяких конкретних пропозицій поки не було», - розповів адвокат.