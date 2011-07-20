Герман: три дні в Ніцці можу собі дозволити

Начальник Управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації президента, радник президента Ганна Герман запевняє, що відпочивала на Лазуровому березі Франції всього три дні.

"Я щороку на три дні їжджу в гарні місця світові. Я можу три дні собі це дозволити, не більше", - зазначила вона в ефірі 5 каналу.

"Цього року теж, я 10-го виїхала, а через кілька днів я повернулася. Два дні була на конференції одній міжнародній в Парижі і три дні я була на Лазуровому березі, де зустріла Віталія Портнікова, свого колегу журналіста... Я не бачу тут нічого такого страшного для людини",

Герман уточнила, що має непогані гонорари від своєї книги "Червона Атлантида".

"Я три дні будь-де в світі можу собі дозволити. Я собі їх дозволяю вже 20 років, відколи я працюю. Тому не бачу тут якихось сенсацій", - заявила радник президента.

Чиновник уточнила, що "готова декларувати за кожен оплачений день з трьох, які я провела на Лазурному березі".

"Я можу на це своїми руками і своєю головою заробити. Три дні на Лазурному березі я цілком можу оплатити", - додала Герман.

Минулої середи, нагадує Українська правда, Ганну Герман бачили у французькому ресторані, що входить до розкішного готельно-ресторанного комплексу Château de la Chèvre D`or на Середземноморському узбережжі.

"Замок Золотої Кози" відноситься до закладів класу люкс, номери у сезон там коштують від 340 до 2900 євро.

В очолюваному Герман управлінні з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації президента повідомили, що чиновник "запрошена на міжнародну конференцію за кошти сторони, що запрошує".