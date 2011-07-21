Королевська ініціює збір підписів проти пенсійної реформи по всій Україні

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, народний депутат України («БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА ініціює збір підписів людей по всій країні під вимогою скасувати антинародну пенсійну реформу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона заявила в Дніпропетровську.

При цьому Н.КОРОЛЕВСЬКА наголосила, що депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» вже готують звернення до Конституційного Суду України з проханням визнати закон про пенсійну реформу неконституційним.

За словами народного депутата, у людей залишився останній бастіон, щоб зупинити антинародну антисоціальну пенсійну реформу. «Вся країна бачила, з якими порушеннями приймалася ця псевдореформа у Верховній Раді. Крім того, закон про пенсійну реформу істотно погіршив соціальне положення наших громадян, чим порушив ряд положень Конституції України. Тому я ініціюю збір підписів людей по всій країні під вимогою скасувати антинародну пенсійну реформу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради зазначила, що так звана пенсійна реформа не вирішує жодного завдання, заради яких вона розроблялася. «Ця псевдореформа не дозволить підвищити людям пенсії, вона не гарантує справедливого пенсійного забезпечення і спокійної старості, і навіть не допоможе ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду. Розробники закону про пенсійну реформу ставили перед собою дві мети – якнайшвидше одержати кредит від МВФ і створити чергове МММ на базі недержавних пенсійних фондів. Тому наша мета – не допустити чергового обману і пограбування людей», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Ініціативу Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ підтримали делегати Першого з`їзду підприємців Дніпропетровської області, представники громадських організацій і професійних об`єднань, з якими вона провела зустрічі в Дніпропетровську і Кривому Розі, а також члени Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України, повідомили у прес-службі депутата. Пропозицію Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ зупинити пенсійну реформу шляхом звернення до Конституційного Суду також було підтримано керівниками профспілкових організацій гірників і металургів, з якими голова парламентського Комітету обговорила низку актуальних проблем металургійної галузі.

Як повідомлялося, 19-20 липня Н.КОРОЛЕВСЬКА перебувала з робочою поїздкою у Дніпропетровську і Кривому Розі, де провела Форуми людей справи, взяла участь в роботі Першого з`їзду підприємців Дніпропетровщини, провела ряд робочих зустрічей з керівництвом області та міста, зустрілася з керівниками профспілкових організацій гірників і металургів, а також відвідала фермерське господарство