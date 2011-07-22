Кірєєв просить Тимошенко не перетворювати суд на цирк

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ просить екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО не перетворювати судове засідання на цирк.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив після того, як Ю.ТИМОШЕНКО декілька переривала його з вимогою пояснити їй подію свого злочину.

«Я двічі Вас видаляв за неприпустиму поведінку. Не треба перетворювати суд на цирк», - сказав Р.КІРЄЄВ, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я стала на шлях виправлення», - сказала вона, сміючись.

При цьому Р.КІРЄЄВ посміхнувся і додав, що якби Ю.ТИМОШЕНКО підводилася, то це було б взагалі добре.