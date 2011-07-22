У Печерському суді - коротка перерва

Печерський районний суд Києва оголосив технічну перерву на 15 хвилин у судовому засіданні з розгляду кримінальної справи за звинуваченням екс-прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод з РФ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у судовому засіданні суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ.

Таке рішення суддя оголосив після неодноразових вимог Ю.ТИМОШЕНКО роз’яснити фактичні обставини, склад злочину, подію злочину та його мотиви. У відповідь на це суддя декілька разів закликав екс-прем’єра толерантно поводитися у суді. «Не треба зневажливо ставитися. Заспокойтеся, підсудна, я оголошую перерву на 15 хвилин», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядком роботи Печерського районного суду м. Києва, в п’ятницю установа працює з 8.00 до 15.45.

Судове засідання з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО розпочалося сьогодні, о 9 ранку.