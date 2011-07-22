Три партії підказують Януковичу, як заветувати пенсійну реформу

У Рівненській обласній раді фракції «Наша Україна», «Батьківщина» та «Свобода» спільно ухвалили звернення щодо неприпустимості політичних переслідувань, спрямованих проти опозиційних діячів.

Про це повідомив голова фракції «Наша Україна» в обласній раді, член політради партії Олексій КОСОБУЦЬКИЙ, повідомляє прес-служба партії.

Він розповів, що за таке рішення фракція проголосувала одноголосно.

Крім того, за словами депутата, це не єдине рішення, яке 22 липня об’єднало три опозиційні фракції. Так само одностайно депутати проголосували за звернення до Президента з вимогою ветувати закон про пенсійну реформу як такий, що перекладає вирішення проблем олігархічної економіки на плечі широких верств українського населення.

Крім того, наголосив О.КОСОБУЦЬКИЙ, цей закон був прийнятий з численними регламентними порушеннями та грубо порушує Конституцію України.