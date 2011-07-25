Адвокат Тимошенко каже, що в його сусідів випитують план квартири

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ заявляє, що представники правоохоронних органів проводять незаконний збір інформації про його побут і діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ заявив сьогодні під час засідання Печерського райсуду Києва у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

«Відповідні працівники ходять з відповідними посвідченнями навколо мого будинку, з’ясовують плани моєї квартири та графік мого пересування», - сказав М.СІРИЙ.

Він зауважив, що має гарні стосунки зі своїми сусідами і вони про все це йому переповідають.

М.СІРИЙ звернувся з проханням до судді Печерського райсуду Родіона КІРЄЄВА винести ухвалу на адресу керівництва ряду правоохорронних органів з тим, щоб вони здійснили перевірку, на якій підставі відбувається незаконний збір інформації.

За словами М.СІРОГО, дії правоохоронців створюють умови по перешкоджанню надання ним захисту Ю.ТИМОШЕНКО.

М.СІРИЙ також вкотре наголосив, що не мав достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи.

«Я працюю на межі людських можливостей. Але я готовий витримати будь-який режим. Якщо суд обрав саме такий темп розгляду справи, то давайте взагалі не йти на перерву і працювати навіть уночі», - сказав адвокат.

У свою чергу представники прокуратури та цивільного позивача НАК «Нафтогаз України» наголосили, що у заяві М.СІРИЙ не навів жодного обгрунтування, яке б підтверджувало необхідність прийняття ухвали про звернення до правоохоронних органів щодо його можливого переслідування.

Вислухавши сторони, суддя Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про відхилення клопотання М.СІРОГО.

Водночас він повідомив, що витяг із заяви М.СІРОГО буде направлений до Генеральної прокуратури України.