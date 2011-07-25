Кірєєв взяв паузу, щоб прийняти рішення
13:00, 25 липня 2011Політика
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Перерва до 13.45
У засіданні Печерського районного суду Києва оголошено перерву до 13.45 для розгляду клопотання адвокатів про закриття кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових угод з Росією у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ.
«Суд з’ясував позиції сторін щодо цього клопотання і відповідно до розпорядку роботи суду оголошує перерву у судовому розгляді до 13.45», - сказав Р.КІРЄЄВ.
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