Кірєєв взяв паузу, щоб прийняти рішення

У засіданні Печерського районного суду Києва оголошено перерву до 13.45 для розгляду клопотання адвокатів про закриття кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ.

«Суд з’ясував позиції сторін щодо цього клопотання і відповідно до розпорядку роботи суду оголошує перерву у судовому розгляді до 13.45», - сказав Р.КІРЄЄВ.