Мороз обіцяє розказати про слабкі сторони Рудьковського

Почесний лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що на з`їзді СПУ, який пройде 31 липня, ніяких несподіваних подій не буде.

Про це він сказав в ефірі «5 каналу»,повідомляється на сайті СПУ.

«У нас у партії немає проблем, у нас зрілий актив і ми ухвалимо зважене рішення в питанні обрання нового лідера», - сказав, зокрема, О.МОРОЗ. Він припустив, що на посаду голови СПУ після складання повноважень Василем ЦУШКОМ «претендуватимуть 3-4 кандидати, не більше».

На його думку, будь-який член СПУ може претендувати на посаду лідера партії, в тому числі й Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

«Свою точку зору з питання лідерства в партії я висловлю на з`їзді, в своїй доповіді», - зазначив О.МОРОЗ. «Сильні й слабкі сторони є в кожного кандидата, в тому числі й у мене, й у М.РУДЬКОВСЬКОГО. Я їх знаю, і про це теж говоритиму», - пообіцяв почесний лідер Соцпартії.

Він висловив упевненість у тому, що хто б не став новим керівником СПУ, партія запропонує суспільству нову програму дій, нову систему перетворень. «Зміни в країні необхідні, це люди зрозуміли за рівнем свого життя. Такі зміни може принести лише демократичний соціалізм», - упевнений О.МОРОЗ. Він також вважає, що рейтинг СПУ підніметься дуже швидко й партія ввійде до десятки лідерів, якщо їй буде відкрито доступ до ЗМІ.

Як повідомлялося, голова Антимонопольного комітету України Василь ЦУШКО підтвердив свій намір піти у відставку з посади голови Соціалістичної партії України.

У партії не виключають, що цю посаду можуть обійняти почесний лідер СПУ Олександр МОРОЗ, перший секретар Політради партії, колишній міністр транспорту та зв`язку (2006-2007 рр.) Микола РУДЬКОВСЬКИЙ і член політради, екс-голова Фонду держмайна (2005-2008 рр.) Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.