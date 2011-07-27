Тимошенко доймає Кірєєва клопотаннями

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подала два нові клопотання до Печерського райсуду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ, посилаючись на те, що ці клопотання були зареєстровані в канцелярії суду.

Зокрема, вдруге за сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО подала клопотання про відвід судді.

Ю.ТИМОШЕНКО мотивує своє клопотання тим, що суддя давав незаконні розпорядження про видалення з зали депутатів та присутніх.

Друге клопотання стосується залучення до справи в якості захисника Сергія ВЛАСЕНКА.

Наразі клопотання обговорюються.