Кірєєв вигнав із зали суду Донія

Суд видалив народного депутата України Олеся ДОНІЯ (фракція НУ-НС) із зали судового засідання до завершення судового розгляду кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ.

Суддя Р.КІРЄЄВ вдався до видалення народного депутата після того, як той увійшов до зали судового засідання через 20 хвилин після закінчення перерви та відразу звернувся до судді із запитанням, чому до суду не пускають його помічників.

“Я хочу запитати: це відкритий чи не відкритий процес? І чому не пускають моїх помічників?”, - запитав О.ДОНІЙ.

Головуючий у справі відразу визначив народного депутата як порушника порядку у суді та оголосив рішення про “видалення порушника із зали до завершення судового розгляду справи”.

Після перерви у залу судового засідання увійшли представники Посольства США в Україні.