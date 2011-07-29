До суду над Тимошенко прийшов слідчий Нечвоглод

У Києві на Хрещатику біля Печерського районного суду знову збираються прихильники та опоненти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, усе відбувається, як і в попередні дні: періодично вмикаються записи з виступами голови громадської організації «Загальновійськова спілка» Олега КАЛАШНІКОВА, а з боку прихильників Ю.ТИМОШЕНКО лунає музика.

Тим часом у залі суду збираються народні депутати, журналісти.

Також до суду прийшов слідчий Генеральної прокуратури України Олександр НЕЧВОГЛОД, який вів досудове слідство у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.