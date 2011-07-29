The Economist: Суд над Тимошенко загрожує повністю знищити Януковича

Справа проти Юлії ТИМОШЕНКО виглядає настільки ж політичною, наскільки кримінальною. Поряд з Ю.ТИМОШЕНКО на лаві підсудних знаходиться також довіра до Віктора ЯНУКОВИЧА та його відданість демократії. Про це пише The Economist у статті «Democracy on trial».

Як зазначає видання, за цим процесом «уважно спостерігають в Європі та Америці, шукаючи ознаки політизованого правосуддя. Ю.ТИМОШЕНКО – не звичайна обвинувачувана. Вона була лідером Помаранчевої революції 2004 року. Вона двічі була прем’єр-міністром країни. Лише минулого року вона із незначним розривом програла на президентських виборах Віктору ЯНУКОВИЧУ, колишньому механіку, якого усунула від влади Помаранчева революція…».

На думку The Economist, «справа Ю.ТИМОШЕНКО, яка слухається у задушливій залі суду в українські столиці останній місяць, демонструє яскраву, проте тривожну картину життя в країні. Уряд В.ЯНУКОВИЧА називає цей судовий процес частиною нової кампанії з боротьби з корупцією, наполягаючи, що це – не помста за минулі політичні провали. Вони також заявляють, що це в жодному разі не є спробою завадити Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у парламентських виборах наступного року та президентських виборах у 2015-му. Та все ж, проти Ю.ТИМОШЕНКО не висунуто звинувачення у безпосередньому хабарництві. Натомість, схоже, що судять її політичну діяльність та управлінські здібності. Зокрема, звинувачення зосереджено на її другому прем’єрському терміні (з 2007 по 2010 роки), коли їй довелось розв’язувати вічні газові суперечки з Росією, у якої Україна купує більшу частину своїх енергоносіїв, необхідних для того, щоб продовжувала працювати її слабка економіка радянських часів».

Видання пише, що «за словами державного обвинувачення, Ю.ТИМОШЕНКО перевищила свої посадові повноваження, наказавши підписати цю газову угоду, не проконсультувавшись із власним урядом, тобто вчинивши значну процедурну помилку. На доповнення до її нібито гріхів, її звинувачують у тому, що вона уклала невигідну для України угоду, завдавши шкоди державі на майже 200 мільйонів доларів. Ю.ТИМОШЕНКО відкидає всі звинувачення… Вона порівняла цей суд з показовими процесами у сталінські часи та звинуватила В.ЯНУКОВИЧА у намаганнях перетворити Україну на концтабір в стилі радянської доби. Хоча це і перебільшення, важко позбутись враження, що судовий процес проти неї є політично-вмотивованим. Декількох колишніх міністрів Ю.ТИМОШЕНКО заарештовано, вони перебувають за ґратами. Окрім поточних звинувачень, проти неї самої порушено ще низку кримінальних справ».

Насправді, вважає The Economist, «поряд з Ю.ТИМОШЕНКО на лаві підсудних знаходиться також довіра до В.ЯНУКОВИЧА та його відданість демократії. Якщо в кінці цього процесу стане зрозуміло, що він використав судову систему для зведення особистих політичних рахунків, його підтримка демократії виглядатиме обманом. Цей суд, який мав на меті покращити його авторитет, загрожує повністю його знищити».

«Якщо Ю.ТИМОШЕНКО посадять за ґрати (а їй загрожує термін до 10 років), вона перетвориться на політичну мученицю. А за В.ЯНУКОВИЧЕМ навіки залишиться саме те тавро, якого він так наполегливо намагався позбутись: неорадянського автократа», - зазначає британське видання.