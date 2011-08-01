Суд залишив Іващенка під арештом

Печерський районний суд Києва відхилив як безпідставне клопотання адвокатів колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА, який вже майже рік перебуває у слідчому ізоляторі, про зміну запобіжного заходу і залишив його під арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила сьогодні колегія суддів Печерського райсуду Києва на чолі з суддею Сергієм ВОВКОМ.

Також судді оголосили перерву у слуханні справи В.ІВАЩЕНКА до 10.30 4 серпня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокати В.ІВАЩЕНКА вкотре просили Печерський районний суду Києва змінити запобіжний захід їхньому підзахисному з арешту на підписку про невиїзд.

Захисники мотивували своє клопотання погіршенням стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА і виявлення лікарями низки нових хвороб, а також загострення хронічних.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.