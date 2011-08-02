Бютівець знімає для дипломатів фільм про процес над Тимошенко

Народний депутат України з фракції «БЮТ-Батьківщина» Остап СЕМЕРАК знімає фільм про судовий процес над колишнім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО у справі за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Про це О.СЕМЕРАК повідомив в інтерв’ю інтернет-виданню Главком.

«Я вже казав про те, що я є автором ідеї та продюсую фільм, який буде абсолютно позбавлений політичних коментарів і висновків. Ми змонтували вже першу частину фільму, де іде виключно відео того, як відбувається процес, і буде англійською знизу підписано або надиктовано пояснення, що людина бачить в цей момент на відео», - сказав О.СЕМЕРАК.

За словами О.СЕМЕРАКА, він домовився показати фільм після закінчення канікул в Європейському парламенті всім бажаючим депутатам.

Також фільм буде розісланий у дипломатичні представництва.

«Думаю, що для європейського і світового політикуму такий нейтрально-політичний фільм буде доволі великим шоком», - зауважив О.СЕМЕРАК.