Суд залишив Бандеру без звання Героя

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) залишив у силі ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року про визнання незаконним та скасування Указу Президента України №46/2010 від 20 січня 2010 року "Про присвоєння Степану Бандері звання Герой України".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя-доповідач у справі Катерина ЛЕОНТОВИЧ.

Таким чином, Вищий адміністративний суд залишив без задоволення відповідні касаційні скарги Романа ОРЄХОВА, Івана МАКАРА, Юрія ШЕЛЯЖЕНКА, колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Ігоря НАЗАРУКА, Олександра БЕСЕДКОВА, Василя СУХОВА, Володимира КРУЖКО, Ігора ВОСКОБОЙНИКОВА.