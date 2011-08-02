У містах України відбулись акції на захист Тимошенко

Сьогодні у Житомирі активісти обласних організацій ВО "Батьківщина", ВО "Свобода" та партії "Реформи і Порядок" пікетували Житомирську облдержадміністрацію, протестуючи проти "політичного переслідування екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО".

Як передає кореспондент УНІАН, в акції на Майдані Корольова взяли участь близько ста чоловік.

Вони скандували "Ганьба!" та тримали транспаранти з гаслами: "Нині прийшли за нею, завтра прийдуть за тобою!", "Вимагаємо зупинити політичне судилище!", "Не будь байдужим сьогодні, завтра буде пізно!".

Вимоги пікетувальників озвучив через гучномовець лідер обласної організації "Батьківщини" нардеп Сергій ПАШИНСЬКИЙ. Участь у акції взяв також екс-голова Житомирської обласної ради Віталій ФРАНЦУЗ.

Керівники влади з пікетувальниками не зустрічалися.

***

Понад 300 активістів Львівської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» взяли участь в акції з вимогою припинити переслідування лідера партії, колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”, партійці пікетували Львівську облдержадміністрацію. Учасники акції тримали плакати з написами: «Ні політичним репресіям!», «Руки геть від Тимошенко!», Не віддамо вам Юлю!» та вигукували «Ганьба!», «Народ, Україна – не стануть на коліна!».

За словами Р.ІЛИКА, також члени ВО «Батьківщина» вимагають від влади «припинили цензуру на телебаченні, в усіх ЗМІ, у тому числі на Львівщині».

«Ми проти того, що сьогодні в Україні будується поліцейська держава», – наголосив голова Львівської облорганізації «Батьківщини».

***

У Чернігові представники ВО "Батьківщина" пікетували обласну держадміністрацію, протестуючи проти політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 50 осіб, вона відбулася під гаслом "Місяць суду над Юлею: від суду – до судилища, від судилища – до репресій та побиття нардепів".

За словами протестувальників, суд над Ю.ТИМОШЕНКО перетворився на відверту політичну розправу Віктора ЯНУКОВИЧА над своїм головним опонентом із позбавленням її права на захист і з застосуванням грубої сили проти її команди.

Депутат Чернігівської міської ради від ВО "Батьківщина" В`ячеслав ЛЕБІДЬ заявив, що фракція партії у міськраді висловлює свою незгоду з тими політичними процесами, що відбуваються в Україні.

"Наше хвилювання і справедливе обурення викликають факти використання правлячим режимом судової гілки влади для боротьби з політичними опонентами", - сказав В.ЛЕБІДЬ.

Він також додав, що фракція ВО "Батьківщина" на черговій сесії Чернігівської міськради ініціювала звернення до центральних органів влади з вимогою припинити політичні репресії, однак не отримала підтримки більшості депутатів, і це питання навіть не було включене до порядку денного пленарного засідання.

***

У Херсоні активісти партії "Батьківщина" провели мітинг проти репресій опозиціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, з 10.00 на центральній площі обласного центру - площі Свободи проходив мітинг проти політичних репресій в Україні і політичної розправи над лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.

Близько 150 прихильників екс-прем`єр-міністра, правозахисників і місцевих громадських діячів виступали через вільний мікрофон, агітуючи перехожих приєднатися до акції й поставити свій підпис під зверненням до авторитетних міжнародних організацій щодо політичних репресій в Україні. Станом на 14.00 було зібрано більш як 1 тис. підписів херсонців під зверненням.

Учасники мітингу ухвалили рішення продовжити роботу зі збору підписів у центрі Херсона впродовж ще двох днів – 3 і 4 серпня.

Паралельно з акцією депутати херсонських обласної, міської та районних рад від "ВО "Батьківщина" проводили прямо на площі виїзний прийом громадян з метою запобігти можливим спробам влади заборонити мітинг.