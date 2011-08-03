ЗМІ: У Шкіля можуть забрати права на два роки

МВС закрило кримінальну справу по факту ДТП за участю нардепа-бютівця Андрія Шкіля. Як повідомив газеті «Сегодня» начальник Головного слідчого управління МВС Василь Фаринник, матеріали про порушення передані в ДАІ Києва. «Складу кримінального злочину там немає, є адміністративне порушення», — сказав Фаринник. Раніше директор Управління по зв'язках зі ЗМІ МВС Вікторія Кушнір повідомляла, що «в організмі Шкіля було виявлено алкоголь, але крапку в справі поставить суд».

Джерела видання в МВС кажуть: у діях Шкіля побачили порушення за статтями 124 (порушення, яке спричинило пошкодження транспортних засобів) і 130 Адмінкодексу (управління транспортними засобами в стані сп'яніння). І йому світить або штраф до 3,4 тис. грн., або позбавлення прав на два роки, або арешт до 10 діб. У сім'ї підприємця Олега Іванова, з яким зіткнувся «Ніссан» Шкіля, закриття справи прокоментували стисло: «Ну, якщо так вирішили...» Сам Шкіль повідомив «Сегодня», що в його крові алкоголю не було, і припускає, що його хочуть дискредитувати.