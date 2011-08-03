Азаров пояснив, його сторінка у Facebook - не книга скарг

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що його сторінка у соціальній мережі Facebook є майданчиком для обміну думками, а не книгою скарг.

Про це М.АЗАРОВ написав на своїй сторінці у Facebook.

"Зрозумійте, відповідати на всі повідомлення просто не зможу, і ця сторінка - не книга скарг і не запис на прийом, а майданчик для обміну думками, інформацією. Рішення питань вимагає певного часу, поставтеся до цього з розумінням", - написав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що у нього немає можливості відповідати на всі повідомлення, які йому приходять від користувачів соціальної мережі. "Ще раз хочу запевнити, що у міру можливостей, я заходжу на цю сторінку. Читаю запитання, зауваження. Найважливіші з них беру до уваги, роблю висновки, і якщо потрібно, розпорядження", - запевнив він.