Табачника піймали за язик - хабарі при вступі таки були?

Громадянська мережа «Опора» спростовує твердження міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА про те, що під час цьогорічної вступної кампанії не зафіксовано жодного випадку хабарництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Опори».

Зокрема, Громадянська мережа звертає увагу на нещодавні повідомлення у засобах масової інформації, які йдуть у розріз із заявами міністра освіти. Йдеться, в першу чергу, про факт порушення кримінальної справи прокуратурою Закарпатської області проти доцента Мукачівського державного університету. Як вказано у повідомленні, викладача затримали 23 липня під час отримання хабара у розмірі 1 тис. дол. для подальшої передачі коштів особі, що повинна була сприяти успішній здачі іспиту та вступу на заочну форму навчання, зазначили в «Опорі».

Інший випадок зафіксовано у місті Дрогобич Львівської області. Як зазначено на місцевому інформаційному ресурсі, 19 липня під час отримання коштів затримано завкафедрою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 750 євро мали теж допомогти абітурієнтові вступити на заочну форму навчання.

Окрім цього, у сусідній Тернопільській області за таке ж правопорушення затримано заступника директора Чортківського інституту підприємництва і бізнесу. Цього разу розмір хабара сягнув 2 тис. дол.

Громадянська мережа «Опора» закликає Міносвіти більш ретельно ознайомити з непоодинокими фактами порушення кримінальних справ проти працівників вищих навчальних закладів у 2011 році за фактом отримання хабарів та вжити заходів щодо їх уникнення.

Як повідомлялося, 2 серпня Д.ТАБАЧНИК під час прес-конференції запевняв, що вступ до ВНЗ цього року відбувся чесно й жодного випадку хабарництва виявлено не було. Зокрема, за словами Д.ТАБАЧНИКА "станом на 2 серпня жодного такого факту ні в міліцію, ні в Службу безпеки, ні в органи податкової служби не надходило".