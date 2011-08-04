Адвокат Тимошенко заявляє, що суд пришив до справи «пусті папери»

До матеріалів кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО додали «пусті папери».

Про це заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Сьогодні у суді я вперше побачив ряд документів, які суд додав до матеріалів справи у вигляді проектів рішень Кабінету міністрів, на яких немає ні підпису, ніяких інших реквізитів», - повідомив Ю.СУХОМ.

Він зазначив, що ці документи є частиною матеріалів кримінальної справи.

«Ми будемо ставити питання про повторний допит колишніх співробітників Секретаріату Кабміну на предмет відповідності цих документів тим, що розглядалися на засіданні уряду: чи були ці документи, чому на них немає жодних реквізитів і чому вони не відповідають регламенту», - сказав Ю.СУХОВ.