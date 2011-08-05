Тимошенко запізнюється на суд

Засідання Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році, розпочнеться о 9.30 замість запланованих 9.00.

Як передає кореспондент УНІАН, о 9.00 до зали увійшов суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ.

Крім нього, в залі вже були присутні прокурори та адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ.

Ю.СУХОВ звернувся з проханням до Р.КІРЄЄВА відкласти початок засідання на півгодини. Він зауважив, що його підзахисна запізнюється.

«Я спілкувався з нею по телефону і вона пообіцяла, що буде за 20-25 хвилин», - сказав Ю.СУХОВ.

У зв’язку з цим Р.КІРЄЄВ оголосив перерву до 9.30.