Азаров лякає суд цінами на газ за угодою Тимошенко-Путіна

Ціна на російський газ без урахування знижки, передбаченої «харківськими угодами», становила б у III кварталі 2011 року 448 дол. за тис. кубометрів, а в IV – 488 дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час допиту в Печерському райсуді Києва, який розглядає кримінальну справу за звинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень при укладенні газових контрактів із Росією.

За словами М.АЗАРОВА, якщо не вдасться скасувати газові контракти від 2009 року, то вони визначатимуть ціну на російський газ на наступні 10 років. Зокрема, за його словами, ціна на газ без урахування знижки, передбаченої «харківськими угодами», в першому кварталі 2011 року становила б 363 дол. за тисячу кубометрів, у другому – 396.

«Скажіть, будь ласка, де в Європі зараз такі ціни на газ», - запитав прем`єр-міністр.

Нагадаємо, за укладеним у січні 2009 року російсько-українським контрактом базова ставка тарифу на транзит газу територією України є «плаваючою» і обчислюється залежно від вартості паливної складової та інфляції в Європі. В І кварталі 2011 року вона становила 2,84 дол. за тис. куб. м на 100 км.

По цьому ж контракту, до 2020 року ціна російського газу має розраховуватися за формулою, що враховує зміни цін на мазут і газойль при базовій вартості 450 дол. за тисячу куб. м.

У квітні 2010 року Москва і Київ підписали «Харківську угоду», згідно з якою Україна одержала знижку на газ у розмірі експортного мита (30%), але не більш як 100 дол. за тисячу кубометрів, а Росія – продовження на 25 років терміну перебування свого Чорноморського флоту в Криму.