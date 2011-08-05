Кірєєв пішов вирішувати, чи заарештовувати сьогодні Тимошенко

Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 15.40 для розгляду клопотання державного обвинувачення про зміну стосовно екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на утримання під вартою, яке було заявлено прокурорами під час допиту в якості свідка чинного прем’єра Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя перейшов до нарадчої кімнати для ухвалення відповідного рішення.

Представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА, мотивуючи необхідність зміни міри запобіжного заходу, заявила, що головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ при розгляді аналогічного клопотання 27 липня фактично підтвердив наявність підстав для взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту.

У свою чергу, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО використовує свої процесуальні права для того, щоб поставити свої запитання перед свідками, які викликаються до суду. «Моя підзахисна не впливає на свідків, тому немає підстав для зміни запобіжного заходу», - зазначив Ю.СУХОВ.

При цьому адвокат Ю.ТИМОШЕНКО зазначив, що Генпрокуратура застосувала щодо Ю.ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд 13 квітня 2011 року, а обвинувачення було висунуто 24 травня. «Тобто 22 квітня підписка про невиїзд втратила свою чинність. У зв’язку з цим безпідставно ставити питання про зміну запобіжного заходу», - наголосив Ю.СУХОВ і заявив клопотання у відповідь з вимогою відмінити для Ю.ТИМОШЕНКО підписку про невиїзд.