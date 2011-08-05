Тимошенко вивели з залу суду

Екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО вивели з зали Печерського районного суду Києва співробітники судової міліції «Грифон» та спецпідрозділу «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, всім іншим присутнім не дають вийти з зали суду. Працівники судової міліції «Грифон» стоять в декілька рядів і не дають нікому зрушити з місця.

Ю.ТИМОШЕНКО під час арешту попросила не вдягати їй наручники до того моменту, поки вона не вийде з зали.

Ю.ТИМОШЕНКО передала особисті речі народному депутату України Сергію ВЛАСЕНКУ, який намагався до виведення з зали наблизитися до неї, але бійці підрозділу «Беркут» перешкодили йому.

У дверях виникла сутичка між народними депутатами і співробітниками «Грифону».