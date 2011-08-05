Тимошенко вивели з залу суду
16:11, 05 серпня 2011Політика
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Екс-прем’єр попросила не вдягати їй наручники, поки вона не вийде
Екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО вивели з зали Печерського районного суду Києва співробітники судової міліції «Грифон» та спецпідрозділу «Беркут».
Як передає кореспондент УНІАН, всім іншим присутнім не дають вийти з зали суду. Працівники судової міліції «Грифон» стоять в декілька рядів і не дають нікому зрушити з місця.
Ю.ТИМОШЕНКО під час арешту попросила не вдягати їй наручники до того моменту, поки вона не вийде з зали.
Ю.ТИМОШЕНКО передала особисті речі народному депутату України Сергію ВЛАСЕНКУ, який намагався до виведення з зали наблизитися до неї, але бійці підрозділу «Беркут» перешкодили йому.
У дверях виникла сутичка між народними депутатами і співробітниками «Грифону».
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