Автозак з Тимошенко виїхав з двору Печерського суду

Автозаку, який перевозить заарештовану екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, вдалося виїхати з двору Печерського райсуду Києва і вирушити до СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники Ю.ТИМОШЕНКО перекривають рух автозаку, щоб він не зміг виїхати з вулиці Хрещатик.

Автозак виїхав з двору Печерського райсуду, однак тимчасово зупинився на вулиці Хрещатику.

Прихильники Ю.ТИМОШЕНКО через мікрофон закликають правоохоронців не виконувати «злочинних наказів». Вони закликають правоохоронців повернути машину до двору Печерського райсуду.

Однак після нетривалої затримки автомобіль все ж таки вирушив з вул. Хрещатик в напрямку Бессарабської площі.

Прихильники Ю.ТИМОШЕНКО кричать «Ганьба!».