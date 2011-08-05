Янукович перетрусив СБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив начальників Управлінь СБУ в Донецькій, Миколаївській, Хмельницькій та Івано-Франківській, Черкаській областях та у м. Севастополі.

Відповідні укази розміщені на офіційному сайті Президента.

Зокрема, Президент звільнив Миколу БОБРОВА з посади начальника Управління СБУ в Донецькій області, Олександра ІВАНОВА з посади начальника Управління СБУ в Миколаївській області, Валерія КОВАЛЯ з посади начальника Управління СБУ у Хмельницькій області, Михайла КУРНИКА з посади начальника Управління СБУ в Івано-Франківській області, Вадима ПЛЕТНЬОВА з посади начальника Управління СБУ в Черкаській області, Олександра ЯКИМЕНКА з посади начальника Управління СБУ у м. Севастополі.

Іншими указами В.ЯНУКОВИЧ призначив М.БОБРОВА начальником Управління СБУ в Миколаївській області, Володимира ВОРОПАЯ начальником Управління СБУ у м. Севастополі, Геннадія ГРИЩЕНКА начальником Управління СБУ в Івано-Франківській області, Володимира КРИЛЕНКА начальником Управління СБУ в Черкаській області, Володимира П`ЯТУ начальником Управління СБУ у Хмельницькій області, Олександра ЯКИМЕНКА начальником Управління СБУ в Донецькій області.