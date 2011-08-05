Донецький партактив «Батьківщини» виїжджає до Києва

Донецький партійний актив обласної організації ВО «Батьківщина» виїжджає до Києва для підтримки свого лідера Юлії ТИМОШЕНКО і закликає небайдужих жителів регіону до них приєднатися.

Про це сказано в заяві голови Донецької партійної облорганізації «ВО «Батьківщина» Гарегіна АРУТЮНОВА, текст якої передала УНІАН прес-служба облорганізації.

«Влада на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ наполегливими кроками рухається до своєї мети – ліквідації Юлії ТИМОШЕНКО, як лідера опозиції і головного претендента на перемогу на парламентських виборах 2012, а потім і президентських виборах 2015 року. сказано в заяві. - Нехтуючи мораллю, не боячись осудної реакції світової спільноти і рядових українців, режим давить своїх політичних опонентів».

Г.АРУТЮНОВ заявив, що «жоден з нас не повинен залишатися осторонь - слід розуміти, що арешт ТИМОШЕНКО стосується не тільки її особисто».

Голова обласної парторганізації вважає, що, «якщо сьогодні цей режим ліквідує ТИМОШЕНКО, то завтра вже ніщо не перешкодить ЯНУКОВИЧУ і Ко (компанії) встановити в Україні вигідний їм тоталітарний режим», оскільки «опозиція у в`язниці – це гарантія безконтрольної влади».

«Усіх небайдужих запрошуємо приєднатися до партактиву і безпосередньо підтримати Юлію ТИМОШЕНКО в Києві», - йдеться в заяві.

Дана заява була зачитана сьогодні в Донецьку на екстреній нараді з приводу арешту голови партії Юлії ТИМОШЕНКО, а текст передано ЗМІ.