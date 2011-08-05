У Львові партії створюють Комітет опору диктатурі

У зв’язку з політичною ситуацією, що склалася в країні після арешту Юлії ТИМОШЕНКО у п’ятницю, 5 серпня, у Львові відбулися збори ініціативної групи створення громадського Комітету опору диктатурі.

Як повідомили УНІАН в ініціативній групі Комітету опору диктатурі, до складу комітету увійшли представники громадських організацій та політичних партій «Зарваницька ініціатива», «Відсіч», партіі «Громадянська позиція», НРУ, «Наша Україна», «Фронт змін», «Пора», ПРП, РХП, КУН.

Ініціативна група затвердила план першочергових дій, зокрема, щодо інформування мешканців регіону про актуальну політичну ситуацію, а також акцій протесту проти запровадження в Україні диктатури.

Робота Комітету опору диктатурі триватиме у безперервному режимі, а також у координації з подібними ініціативами в регіонах країни.

Планується, що уже у суботу його склад розшириться за рахунок представників інших політичних сил та громадських організацій, а також буде оприлюднено план дій Комітету.