Юрист: арешт Тимошенко - порушення закону

Адвокат Микола СІРИЙ заявляє про незаконність арешту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ заявив сьогодні журналістам біля київського слідчого ізолятора на Лук’янівці.

«Ці дії є надзвичайно ганебними для України, тому що сьогодні держава Україна абсолютно безпідставно позбавила свободи особу. Питання не стоїть, яке прізвище цієї особи. Питання в тому, що без жодних юридичних підстав було прийняте рішення не у відповідності до Конституції, бо Конституція вимагає мотивованого рішення судді, коли він приймає рішення про позбавлення волі особи», - сказав М.СІРИЙ.

За його словами, особу можуть узяти під варту лише за кількох умов: якщо особа впливає на свідків поза залою суду і своїми діями схиляє їх до незаконних свідчень; якщо особа фальсифікує докази; якщо особа має намір залишити країну та реалізує його; коли особа продовжує вчиняти злочини. «Цього всього сьогодні не було», - підкреслив адвокат.