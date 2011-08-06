Народний рух: влада остаточно зреклася європейського вибору

Зміна запобіжного заходу із підписки про невиїзд на арешт для колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у «газовій справі» остаточно оголив наміри влади – всіма доступними інструментаріями ліквідувати в державі опозицію як явище.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Народного Руху України.

«Проаналізувавши наслідки необґрунтованих ув’язнень у СІЗО ЛУЦЕНКА, ІВАЩЕНКА, ДІДЕНКА, МАКАРЕНКА та інших, влада зважилась на наступний крок. Цими діями вона пройшла точку неповернення, остаточно відмежувавшись від демократії і європейського вибору», - зазначається в документі.

Як наголошують в НРУ, «маріонетки Банкової фактично провалили завдання сфабрикувати "пристойну" кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО, а також належним чином організувати судовий процес. З перших сторінок справи і перших хвилин судового засідання було очевидно, що йдеться про політично вмотивоване судилище над опозицією в особі Ю.ТИМОШЕНКО».

«Систематичне порушення головуючим у суді українського законодавства, зокрема, брутальне недотримання конституційних прав і свобод інших учасників та спостерігачів процесу раз за разом демонстрували суспільству і всьому світу безпорадність авторів і виконавців цього судилища. Журналістське розслідування, що довело зв’язок сторони обвинувачення із Адміністрацією Президента, остаточно зруйнувало всі плани. Тому в хід пішов останній "аргумент", - говориться в заяві НРУ.

У Народному Русі переконані, що «такими діями владі не вдасться знищити ні свого головного опонента, ні опозиції загалом. За нинішньої ситуації і жахливого стану держави, до якого привели безпосередні дії Президента, уряду і парламентської більшості, опозицією до влади стає весь народ».

Народний Рух України вимагає припинити політичні репресії проти української опозиції і звільнити Юлію ТИМОШЕНКО і всіх інших політичних в’язнів із СІЗО.

Також НРУ закликає українські демократичні сили і суспільство «згуртуватись і дати адекватний опір антиукраїнським і антидемократичним діям авторитарного режиму». «Народ повинен сказати своє тверде слово! Ми мусимо відстояти демократію і не дати цій владі зруйнувати курс на європейську інтеграцію і зіштовхнути Україну на узбіччя світової політики!», - наголошується в заяві НРУ.