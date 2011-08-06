Міліція чекає рішення суду, щоб знести намети на Хрещатику

В міліції запевняють, що без судового рішення не вживатимуть заходів з примусового демонтажу наметів на Хрещатику біля Печерського райсуду Києва.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

«Якщо буде відповідне рішення судів, тоді будемо вживати заходи із забезпечення їх виконання», - зазначили в столичному главку міліції, додавши, що наразі на Хрещатику встановлено 30 наметів, 20 з яких агітаційні.

За даними правоохоронців, у цих наметах перебувають близько сотні прихильників та представників опозиції.

Охорону громадського порядку забезпечують 20 працівників міліції.

Як повідомлялося, 5 серпня партія "Батьківщина" розпочала безстрокову акцію протесту проти незаконного арешту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО і закликала киян, мешканців інших областей України кожного дня долучатися до мирного мітингу під стінами Печерського районного суду на Хрещатику.

Там, серед іншого, встановлюють намети з табличками громадських приймалень опозиційних народних депутатів.