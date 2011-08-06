Політолог: Ющенко мріяв побачити Тимошенко в клітці

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО може із свідка у "газовій справі" екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО стати обвинуваченим.

Про це він заявив інтернет-виданню «Політична думка».

На думку політолога, арешт Ю.ТИМОШЕНКО пов`язаний з двома речами.

Перша: «влада намагається вивести з поля уваги суду, громадськості роль ФІРТАША, ПУТІНА, "РосУкрЕнерго", ЮЩЕНКА в газових контрактах, тому посилює тиск на ТИМОШЕНКО.

З іншого боку, зміна статусу ТИМОШЕНКО може бути пов`язана з головним свідком - ЮЩЕНКОМ, для якого дуже важливо давати свідчення в умовах, коли ТИМОШЕНКО сидітиме в клітці під охороною міліції, що охороняється. Тільки в таких умовах він, ймовірно, і погодився давати свідчення», - зазначив експерт.

«ЮЩЕНКО мріяв 5 років одержати перевагу над ТИМОШЕНКО. Вона сидітиме у в`язниці, а він на волі. Те, що йому, ймовірно, пообіцяли під час передачі владі під час президентської кампанії, тепер виконали.

Але річ у тому, що мета Партії регіонів - пересаджати все помаранчеве керівництво. Не виключено, що завтра будуть розкриті, окрім "РосУкрЕнерго", інші проекти, де ЮЩЕНКО може із свідка так само перетворитися на обвинуваченого. Тому він дарма погодився на цю брудну гру і так активно старається і допомагає владі знищити свого колишнього соратника і партнера, завдяки якому і став президентом», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.