Данилишин відгукнувся на арешт Тимошенко з Чехії

Міжнародна громадська організація «Українська європейська перспектива» (УЄП) вважає неприпустимими дії української влади щодо політичних переслідувань опозиційних сил в Україні і деструктивним арешт лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, який свідчить про згортання демократичних процесів в країні.

Про це йдеться у заяві УЄП, наданій УНІАН.

«Ми вважаємо, що цими діями чинна влада закрила шлях до суспільного діалогу в Україні, здатності домовлятись у справі розбудови української державності. Арешт Юлії ТИМОШЕНКО показує закінчення періоду демократичного розвитку і згортання демократичних процесів в Україні», - підкреслюється в заяві.

«Українська європейська перспектива» звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧ, представників усіх політичних сил в Україні усвідомити, «що ми будуємо одну державу Україну, в якій нам доведеться жити всім – і владі, і опозиції».

УЄП пропонує ініціювати проведення круглого столу всіх політичних сил держави «щодо вироблення спільних дій для нормалізації ситуації, формування суспільного діалогу, гарантії прав і свобод людини, негайно звільнити з-під арешту політичних в`язнів і закриття справ проти членів колишнього уряду та лідерів опозиційних сил».

Довідка УНІАН. Українська європейська перспектива – це громадська організація, що об`єднує українців усього світу, які підтримують прозахідний курс розвитку України. Мета УЄП – консолідувати всіх українців, які живуть і працюють в Європі і Сполучених Штатах Америки, в Канаді і Австралії, котрі прагнуть бачити Україну правовою державою з високим рівнем життя, демократії і свободи слова.

Організація створена на початку 2011 року в Празі. Один із співзасновників і голова Ради УЄП – екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, який одержав у 2010 році політичний притулок у Чехії.