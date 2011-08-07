На ТВі - телемарафон, присвячений арешту Тимошенко

7 серпня, з 20.30 до 22.30 на телеканалі ТВі відбудеться телемарафон на тему: "Арешт Юлії Тимошенко: причини та наслідки для країни".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, програму вестимуть Віталій ГАЙДУКЕВИЧ та Ілона ДОВГАНЬ.

До участі у обговоренні теми запрошені: представники Адміністрації Президента України, судді, юристи, діючі та колишні високопосадовці, представники дипломатичних кіл, народні депутати від Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко, експерти, політологи, відомі журналісти.