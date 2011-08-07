На ТВі - телемарафон, присвячений арешту Тимошенко
06:55, 07 серпня 2011Політика
7824 0
Запросили суддів, політиків, дипломатів
7 серпня, з 20.30 до 22.30 на телеканалі ТВі відбудеться телемарафон на тему: "Арешт Юлії Тимошенко: причини та наслідки для країни".
Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, програму вестимуть Віталій ГАЙДУКЕВИЧ та Ілона ДОВГАНЬ.
До участі у обговоренні теми запрошені: представники Адміністрації Президента України, судді, юристи, діючі та колишні високопосадовці, представники дипломатичних кіл, народні депутати від Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко, експерти, політологи, відомі журналісти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter