ЗМІ: Мітингувати під судом поки можна через помилку судді
На Хрещатик прийшов Калашніков
Рішення суду щодо заборони мітингів під Печерським судом призупинене.
Про це повідомив депутат від БЮТ Сергій Міщенко.
За його словами, в рішенні суду було протиріччя. З одного боку, воно вступило в силу через 10 днів, а з іншого на рішенні вже стояла печатка суду, і відтак воно мало бути виконане негайно.
"Було ухвалено рішення подати апеляцію на рішення суду і згідно з законодавством, з часу прийняття апеляції рішення суду призупинено", - повідомив депутат.
Як відомо, окружний адмінсуд Києва заборонив масові зібрання під Печерським судом.
Рішенням суду було заборонено проводити будь-які акції на всьому периметрі вулиці Хрещатик і Майдані Незалежності, з 7 по 31 серпня, а також на вулиці Дегтярівській, по всьому периметру стаціонарної огорожі Лук'янівського СІЗО – безстроково.
Водночас зранку на Хрещатик у супроводі міліції прийшов регіонал Калашніков і заявив про свій намір проводити мітинг під судом.