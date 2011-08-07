ЗМІ: Мітингувати під судом поки можна через помилку судді

Рішення суду щодо заборони мітингів під Печерським судом призупинене.

Про це повідомив депутат від БЮТ Сергій Міщенко.

За його словами, в рішенні суду було протиріччя. З одного боку, воно вступило в силу через 10 днів, а з іншого на рішенні вже стояла печатка суду, і відтак воно мало бути виконане негайно.

"Було ухвалено рішення подати апеляцію на рішення суду і згідно з законодавством, з часу прийняття апеляції рішення суду призупинено", - повідомив депутат.

Як відомо, окружний адмінсуд Києва заборонив масові зібрання під Печерським судом.

Рішенням суду було заборонено проводити будь-які акції на всьому периметрі вулиці Хрещатик і Майдані Незалежності, з 7 по 31 серпня, а також на вулиці Дегтярівській, по всьому периметру стаціонарної огорожі Лук'янівського СІЗО – безстроково.

Водночас зранку на Хрещатик у супроводі міліції прийшов регіонал Калашніков і заявив про свій намір проводити мітинг під судом.

Українська правда