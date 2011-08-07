На Хрещатик підтягується міліція

У Києві на вул. Хрещатик продовжується акція прихильників колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на ранок неділі кількість наметів протестуючих не збільшилась.

Проте, зранку співробітники міліції не пропускали перехожих по Хрещатику з боку будівлі Печерського районного суду в м. Києві.

На даний час відрізок Хрещатику від перехрестя з вул. Б.Хмельницького до бул. Шевченка перекритий.

На ньому знаходяться представники як прихильників, так і противників Ю.ТИМОШЕНКО.

Також чергують представники міліції, кількість яких збільшується.