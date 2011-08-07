Нунсівець назвав умову звільнення Тимошенко

Арешт екс-прем`єра Юлії Тимошенко – самовбивчий крок для влади.

Таку думку в коментарі Gazeta.ua висловив "нунсівець" Тарас Стецьків.

"Це вияв люті. Суд та прокуратура зайшли в тупик і їм на хвилину просто зірвало дах. Тимошенко, очевидно, своєю поведінкою вивела їх з себе і вони ухвалили рішення суб`єктивно-емоційного характеру", - зауважив парламентар.

"Це самовбивчий крок для влади", - додав Стецьків

На думку нардепа Тимошенко арештували, "оскільки вони (влада) були впевнені у своїй безкарності і в тому, що реакції Заходу на такі дії не буде".

"Крім того арештовуючи Тимошенко зараз, вони розраховують, що суспільство не зважиться на масові акції протесту на захист екс-прем`єра, оскільки зараз літо-мертвий сезон. Та і до самої Тимошенко дуже різне ставлення", - зауважив парламентар, додавши, що таким рішенням влада зробила крок до власної могили.

Говорячи про наслідки арешту Тимошенко Тарас Стецьків не виключив ізоляцію України від Заходу і "сповзання в повну політичну залежність від Росії ".

"А це означає, що жодної зони вільної торгівлі з ЄС не буде. Ніхто в ЄС не захоче розмовляти з представниками нинішньої влади і ніхто там не буде купувати їхні товари", - зауважив депутат.

При цьому політик впевнений, що в разі тиску Заходу запобіжний захід для екс-прем`єра буде змінено.

"Якщо Захід тільки трошки натисне, то запобіжний захід буде обов`язково змінено", - додав Стецьків.

Нагадаємо, що 5 серпня Печерський суд заарештував Тимошенко, задовольнивши відповідне клопотання Генпрокуратури. Провідні країни ЄС та США висловили стурбованість з приводу такого рішення. Уряд США закликав негайно звільнити екс-прем`єра.