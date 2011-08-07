Апеляція на заборону акцій протесту готова, але є проблема

Апеляція на рішення суду про заборону акції протесту біля Печерського суду і Лук’янівського слідчого ізолятора вже готова і буде подана найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ВЛАСЕНКО.

«Апеляція готова. Ми подамо її найближчим часом. Але тут є одна проблема – це рішення підлягає негайному виконанню незалежно від того, припинене воно чи ні», - сказав він.

За його словами, на Хрещатику не проходить акція протесту і рішення суду виконується.

С.ВЛАСЕНКО уточнив, що на Хрещатику проводять прийом громадян народні депутати.

«Тому рішення на нас не поширюється. Тобто народні депутати вирішили провести прийом відповідно до вимог закону про статус народного депутата», - відзначив С.ВЛАСЕНКО.

Він підкреслив, що законом не обмежена кількість людей, які можуть звернутися на прийом до народного депутата.

На даний час на Хрещатику розміщено близько 20 наметів, на кожному з яких висить напис, що це громадська приймальня народного депутата.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на неділю Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов Київської міської державної адміністрації і заборонив акції протесту біля Печерського райсуду і Лук’янівського СІЗО, де утримується лідер партії «Батьківщина», колишній прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Таким чином, суд заборонив проводити масові акції за адресами: Хрещатик, 44, і Дегтярівська, 13. Водночас суд не заборонив народним депутатам проводити прийом громадян у наметах.